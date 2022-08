Vermund angriber Støjberg: Hun er selv en del af eliten

Vermund henviser til, at Støjberg i 2015 som en del af Venstre argumenterede for at afskaffe retsforbeholdet, selv om hun senere har indrømmet, at hun i virkeligheden var imod en afskaffelse.

Støjberg har under opstarten af sit parti, Danmarksdemokraterne, tordnet mod de fine saloner i København uden at definere, hvad det er.

Hun mener, der er for langt fra Christiansfeldt til Christiansborg. Men Vermund, der kæmper om de samme vælgere, kalder det hykleri.

- Jeg synes, det er hykleri, hvis hun slår sig op på at være noget andet end de fine saloner, siger hun og påpeger, at Støjberg har siddet i Folketinget i to årtier og været minister ad flere omgange.