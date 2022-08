Minister vil holde fast i skoleforlig, men ikke i indhold

Men SF mener, at regeringen blokerer for at give alle skolerne den frihed.

Til den kritik siger Pernille Rosenkrantz-Theil:

- Vi sidder midt i et forhandlingsforløb, hvor regeringen har spillet ud med at give langt mere frihed til skolerne og at tage en armlægning med nogle af de styreredskaber, som skolerne er blevet pladret til med de seneste år, siger hun.

Regeringen er dog ikke umiddelbart klar til at give alle landets folkeskoler den samme frihed som i Holbæk og Esbjerg.

Regeringen har foreslået, at hver tredje af landets kommuner skal omfattes af frihedsforsøget.

Der bør nemlig være mulighed for at gribe ind over for de skoler, hvor det ikke fungerer.