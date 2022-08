Trykkerier har fået travlt med at trykke valgplakater

Det tyder på, at partierne er godt i gang med at gøre sig klar til et kommende folketingsvalg.

I hvert fald har maskinerne på Danmarks største trykkeri, Lasertryk.dk, travlt med at trykke både valgplakater, flyers og foldere.

- Det er begyndt at gå stærkt med både prisforespørgsler, efterspørgsel og bestillinger. Der ligger en god volumen, siger Lasse Mortensen, som er ansvarlig for kundeservice hos Lasertryk.dk.