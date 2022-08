Udenrigsminister: Atomnedrustning skal ikke blive ved snak

- Konkret er det vigtigt for mig at øge samarbejdet, både imellem de lande, der har atomvåben, så man får nedrustet, men også imellem de lande, der ikke har, så vi undgår spredning, siger han.

I dag menes der at være ni atommagter i verden. Det er USA, Kina, Frankrig, Storbritannien, Rusland, Indien, Israel, Pakistan og Nordkorea.

- Traktaten forpligter atommagterne i at forhandle i god tro om nedrustning. For mig er det vigtigt som dansk udenrigsminister, at det ikke bare bliver det, at det ikke bare er snak, men at der sker reel fremdrift og handling, siger Jeppe Kofod.

Ministeren lægger vægt på, at det er vigtigt med kommunikation imellem landene. Det er også afgørende, at flere lande tilslutter sig FN’s stop for atomprøvesprængninger ifølge Jeppe Kofod.