Den falske Nicolai Wammen har på profilen lagt billeder ud med både screenshots af gamle tweets, men også billeder, hvor finansministeren ses med partifæller, bl.a. Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Profilen sender desuden beskeder til andre profiler. I et eksempel tilsendt til Jyllands-Posten har profilen skrevet beskeder til en dansk kvinde på både dansk og engelsk.

»For nylig påbegyndte jeg og mit team en mission om at hjælpe borgerne med at få et godt job, med at starte en virksomhed op og også have investeringer af forskellig art for at sikre deres fremtid og få økonomisk frihed,« skriver han blandt andet.