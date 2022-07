Overblik: Stærke reaktioner på Radikales nej til vurdering

Her følger et overblik over reaktioner på partiets udmelding:

Rasmus Stoklund , politisk ordfører for Socialdemokratiet, på Twitter:

, politisk ordfører for Socialdemokratiet, på Twitter: - På baggrund af Minkkommissionens beretning er det åbenbart, at der ikke er noget grundlag for en rigsret. Det er et flertal i Folketinget nu også nået frem til, og det er vi selvfølgelig tilfredse med.

Søren Pape Poulsen , formand for De Konservative, på Twitter.

, formand for De Konservative, på Twitter. - Radikale kræver det, som statsministeren allerede har planlagt - valg inden Folketinget åbner. Og freder hende.

Morten Messerschmidt , formand for Dansk Folkeparti:

, formand for Dansk Folkeparti: - Det Radikale Venstre er et parti, der er til salg. Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen har stillet dem i udsigt, at der skal være et folketingsvalg hen over sensommeren, og at hvis der er et rødt flertal, vil hun blive flankeret af dem, siger han til TV 2.

Sikandar Siddique , formand for Frie Grønne, på Twitter:

, formand for Frie Grønne, på Twitter: - Er ikke bare skuffet over Radikales melding. Jeg er vred på demokratiet og retsstatens vegne. En advokatvurdering er vigtig for tilliden til folkestyret

Zenia Stampe , folketingsmedlem for De Radikale, på Twitter.

, folketingsmedlem for De Radikale, på Twitter. - Vi Radikale kræver valg efter sommerferien. Ellers møder vi op med en mistillidsdagsorden til Folketingets åbning. Mette Frederiksens etpartiregering er kørt i grøften og kan ikke fortsætte.

Andreas Steenberg , De Radikales politiske ordfører, på Facebook:

, De Radikales politiske ordfører, på Facebook: - Magtfuldkommenhed er ikke ulovligt. Og i den her sag kan vi ikke placere ansvaret ved advokater. Dem kan vi gemme os bag. Det her er et politisk ansvar, vi skal tage på os. Dette kan ikke løses i en rigsret.