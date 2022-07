JP's politiske analytiker: Valgultimatum vil teste Sofie Carsten Nielsens viljestyrke efter sommerferien

»Deres udfordring er, at de efterhånden har stillet mange ultimatummer til regeringen i denne valgperiode. De har jo bl.a. også sagt, at de ikke vil støtte en socialdemokratisk etpartiregering efter valget. Men det er jo én ting at stille et ultimatum – det svære er at følge det til dørs, når timen er inde. Det har vi endnu til gode at se fra Sofie Carsten Nielsen,« forklarer han.

Udmeldingen er et stort sats, siger Niels Th. Dahl:

»Måske har Mette Frederiksen allerede planlagt et valg i september, og så gør det her jo ikke den store forskel. Men hvad nu hvis vi forestiller os, at vi alle sammen kommer tilbage efter sommerferien, og meningsmålingerne viser blåt flertal og måske radikal tilbagegang oven på minksagen? I det scenarie bliver det virkelig en test af Sofie Carsten Nielsens viljestyrke, om hun vælger at gennemtrumfe, at Mette Frederiksen skal udskrive et valg, som vil få minksagen som et centralt tema, og som kan betyde, at de røde partier risikerer at tabe magten,« siger han.