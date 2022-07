Blå partier ser De Radikales krav om valg som et stunt

Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, mener som Søren Pape Poulsen, at Mette Frederiksen allerede har planlagt et valg i sensommeren.

- Det her er nok det klareste eksempel i Danmarks nyere historie, at man har kunnet veksle forventede ministerposter med helt garanterede retsstatsprincipper, siger Morten Messerschmidt til TV 2.

- Radikale Venstre er et parti, der er til salg. Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen har stillet dem i udsigt, at der skal være et folketingsvalg hen over sensommeren, og at hvis der er et rødt flertal, vil hun blive flankeret af dem.