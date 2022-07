Statsministeren fortalte også om sit syn på Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, der får hård kritik af Minkkommissionen. Den konkluderer blandt andet, at Bertelsen »der selv er jurist, burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, i hvert fald forinden statsministerens pressemøde den 4. november 2020, med henblik på at sikre, at der var fornøden lovhjemmel«.

Samlet set har Bertelsen ifølge kommissionen »begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet«. Barbara Bertelsens bisidderadvokat har afvist, at der er generelt er noget grundlag for kritikken af hende.

Din departementschef, Barbara Bertelsen, har fået rigtigt meget kritik, både i rapporten og i det hele taget. Kan du sige lidt om, hvorfor du synes, hun er en god departementschef?

»Barbara Bertelsen har en lang karriere i den danske centraladministration, i øvrigt under skiftende både ministre og regeringer. Og det betyder jo, at både skiftende ministre og regeringer har haft tillid til den pågældende person, men også nydt godt af den rådgivning og det arbejde. Hvad angår coronahåndteringen så er jeg ikke selv i tvivl om, at Barbara Bertelsen har spillet en vigtig rolle i, at Danmark er kommet så godt igennem krisen, som vi er. Nu rejses der fra kommissionens side en alvorlig kritik, også af departementschefen her i Statsministeriet. Og der påbegyndes nu et spor i forhold til de embedsmænd, der udsættes for kritik,« svarede Mette Frederiksen.

Og er du enig med hendes bisidder i, at der ikke er grundlag – hverken i bevismateriale eller i teorien – for den kritik, der bliver rettet mod hende?

»Jeg henholder mig alene til kommissionens beretning og ikke til hvad der har været af juridiske diskussioner.«