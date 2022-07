JP's politiske analytiker: Det var et »historisk vildt« pressemøde

»Det var simpelthen et historisk vildt pressemøde. Jeg synes, det er overraskende, at statsministeren i så høj grad forsøgte at rense sig selv oven på en så hård kritik af hendes regering og embedsmænd,« siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Niels Th. Dahl, ovenpå statsministerens pressemøde om Minkkommissionens konklusioner.