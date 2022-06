- Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning, som kunne føres tilbage til pressemødet den 4. november 2022, lyder det i beretningen.

Thorkild Fogde var med på to pressemøder om aflivningen af mink den 4. og 7. november 2020. Kommissionen mener, at han med sin deltagelse var med til at give groft vildledende oplysninger til offentligheden.