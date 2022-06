- Økonomien er presset, og det gør selvfølgelig noget i forhold til, hvilke foranstaltninger kommunerne iværksætter. En anbringelse er en dyr foranstaltning.

Mette Frederiksen sagde i sin første nytårstale som statsminister, at flere børn i udsatte familier skulle fjernes fra deres forældre for at give dem en mere stabil barndom. Særligt fokus skulle kommunerne have på de yngste børn.

- I dag får nogle forældre for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag.