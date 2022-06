- Jeg forventer selvfølgelig - som af alle andre, der måtte have bragt usikkerhed om vedkommendes fremtid i Dansk Folkeparti - at man bringer den usikkerhed til side, sådan at vi ved, hvad vi har at arbejde med, siger Morten Messerschmidt.

Han oplyser, at de to talte samme på Folkemødet på Bornholm, men ”ikke om det her”.

Hovedbestyrelsesmødet er blevet afviklet oven på en søndag med fortsat uro i Dansk Folkeparti.

Her har partistifter Pia Kjærsgaard delt et Twitter-opslag med ordene ”Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng”.