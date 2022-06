Konservative ønsker selvstændigt ministerium for rigsfællesskabet

Regeringen har en forpligtelse til at arbejde hårdt for at styrke sammenhængskraften i Rigsfællesskabet og for også at varetage Grønlands og Færøerne interesser.

Det mener De Konservative, der ønsker, at et selvstændigt ministerium for netop Rigsfællesskabet skal være med til at styrke samarbejdet.

- Ministeriet vil få til opgave at styrke samarbejdet inden for alle områder, men i særdeleshed inden for uddannelse, sprog, erhverv, sundhed og mobilitet mellem landene, skriver partiet i et forslag.