Ny aftale vil mangedoble grøn energi på land og til vands i 2030

Dan Jørgensen fortæller på et pressemøde lørdag morgen, at der med aftalen også følger en ambition om, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Derfor bliver der brug for mere grøn strøm, lyder det.

- Alt det her betyder, at vi får brug for virkelig meget grønt strøm, og derfor har vi besluttet at udbygge den vedvarende energi i Danmark meget massivt.

- Vi har besluttet til havs at udbygge med fire gigawatt, som skal ses i sammenhæng med de beslutninger, der er truffet. Det betyder, at vi vil femdoble den danske havvindmøllekapacitet frem mod 2030, siger ministeren.

Beslutningen om de fire gigawatt kommer i forlængelse af en fælles erklæring fra Tyskland, Belgien, Holland og Danmark om at levere mindst 65 gigawatt havvind i 2030.