I stedet kan de skifte til fjernvarme eller en varmepumpe.

- Danmark og verden står midt i to kriser i form af en klimakrise og en energi- og forsyningskrise. Den aftale, vi har lavet, stiller Danmark langt bedre i forhold til at komme væk fra Putins (præsident Vladimir Putin, red.) gas og få udfaset fossile energikilder her i landet.

- Vi kommer til at udrulle fjernvarme i et omfang og hastighed, som vi ikke har set tidligere i det her land, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Det skyldes et ønske om at blive uafhængig af gas fra Rusland, der har invaderet Ukraine. Det har understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger sammen ifølge aftalepartierne.