Mette Frederiksen: Vi kan ikke kompensere fuldt ud for høje energipriser

Mens man under corona ”blot” kunne stimulere økonomen for at holde hånden under efterspørgslen og virksomhederne, er situationen nu en helt anden.

Økonomisk hjælp til borgerne risikerer nemlig at øge efterspørgslen på varer og tjenester. Og dermed vil den inflation, som lande over hele verdenen kæmper med at få ned, stige.

- Det vil ikke på noget tidspunkt blive muligt at kompensere én til én. Men vi kan lave nogle målrettede indsatser, siger Mette Frederiksen.

Hun placerer ansvaret for energisituationen hos Ruslands præsident, Vladimir Putin, der i de seneste uger har skåret i energileverancerne til EU-landene. Det sker, efter at EU har vedtaget seks sanktionspakker mod Rusland for at få stoppet krigen i Ukraine.