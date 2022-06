Et bredt flertal i Folketinget har fredag aftalt at skære i danskernes el-afgift, som i dag udgør 90 øre pr. kilowatt-timer.

Det sker for at kompensere borgerne for de stigende el-priser.

Med den nye aftale skal danske el-forbrugere betale fire øre mindre pr. kilowatt-timer i sidste kvartal af 2020, og 4,3 øre mindre pr. kilowatt-timer i 2023.