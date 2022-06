EL om CO₂-afgift: Bedre dag for Aalborg Portland end klimaet

- Det er klart, at denne aftale leverer nogle CO 2 -reduktioner. Men det er en bedre dag for Aalborg Portland, end det er for klimaet - i mine øjne, siger hun.

- Det er ikke noget, Enhedslisten har tænkt sig at sætte sin underskrift på. Vi synes, det er et helt forkert og meget, meget skævt princip. Det er uretfærdigt, og det er også sort, siger Mai Villadsen.

Et politisk flertal er med aftalen enig om en CO 2 -afgift på 750 kroner per ton i 2030.