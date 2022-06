Folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl, der er bror til eksformand Kristian Thulesen Dahl (DF), melder sig ud af Dansk Folkeparti. Det siger han til TV 2 Fyn.

Jens Henrik Thulesen Dahl er det syvende folketingsmedlem, som forlader partiet, efter at Morten Messerschmidt blev formand i januar.

- Jeg har gennem årene og siden formandsvalget i DF forsøgt at bakke op om den valgte formand og partiet. Jeg er gået aktivt ind i gruppebestyrelsen og hovedbestyrelsen for DF i et forsøg på at skabe en fremtid for partiet og havde håbet på, at vi kunne få fokus tilbage på politikken frem for intern splid.