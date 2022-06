Fra De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, lyder det, at det ville have pustet yderligere til inflationen.

Med aftalen er partierne også enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb op til 2000 kroner til en række ydelsesmodtagere, som ikke længere er på arbejdsmarkedet. Her er der særligt tale om førtidspensionister.

Beløbet forventes udbetalt i januar næste år.

Samtidig er partierne enige om at hæve SU-fribeløbet med 4000 kroner om måneden. Det kommer til at gælde fra 1. januar i år med tilbagevirkende kraft.

Det har dog ikke været helt problemfrit for regeringen at finde flertal for at sende økonomisk hjælp til nogle af de grupper, som er påvirket af den høje inflation.