Nyt hold skal afløse danske soldater på afskrækkelsesmission

- Vi står skulder ved skulder med vores allierede i Nato, og er klar til at påtage os et ansvar for vores fælles sikkerhed. Det er vores styrkebidrag til Letland et klart signal om, udtaler forsvarsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Han har fredag morgen besøgt Livgardens Kaserne i København.

Det næste hold soldater, som skal til Letland, kommer fra Den Kongelige Livgarde, men der kommer også til at indgå enheder og personel fra en stor del af Hærens øvrige regimenter.

I april vedtog Folketinget et beslutningsforslag om at sende danske militære bidrag til Natos kollektive forsvar i Baltikum. Det blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Kun Enhedslisten og Frie Grønne stemte imod.