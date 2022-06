Mette Frederiksen: Ukraines kandidatstatus sender klart signal til Putin

- Et er at opnå kandidatstatus. Noget andet er at få medlemskab, og det skal man forvente kommer til at tage lang tid, siger hun.

I et udkast til en topmødetekst understreges det, at Ukraine også skal leve op til det såkaldte absorptionskriterium. Det skal sikre, at EU ikke optager lande, som man ikke er klar til at integrere.

For Ukraine er det dårligt nyt. For jo større et land er, jo fattigere det er, jo mere involveret det er i en væbnet konflikt, desto sværere vil det have ved at leve op til kriteriet. Det vil ganske enkelt stille for store krav til EU at gabe over Ukraine.

Mette Frederiksen afviser dog, at EU-lederne er ved at skabe falske forhåbninger i Ukraine.

- Det tror jeg ikke, man gør, hvis vi er hudløst ærlige gennem hele processen. Der er ingen tvivl om, at det her selvfølgelig også er et signal. Et signal til Rusland. Det er et signal til hele det ukrainske folk og ikke mindst dem, som lige nu står ved fronten og kæmper.