Mette Frederiksen tror Støjberg kommer i Folketinget igen

Hun har dog fastslået, at Danmarksdemokraterne ikke skal være et protestparti, men skal indgå i forhandlinger og forlig og forsøge at søge indflydelse.

Ud over en stram udlændingepolitik, som er det, Inger Støjberg i mange år er blevet forbundet med, vil forbindelsen mellem land og by fylde meget for partiet.

Det gælder for eksempel på sundhedsområdet, hvor der skal være ”ordentlig” lægedækning i hele landet.

I modsætning til flere af partierne i blå blok vil Inger Støjberg ikke afskaffe muligheden for tidligere tilbagetrækning - den såkaldte Arne-pension - som var et af Mette Frederiksens store meldinger ved sidste valg.

Inger Støjberg vil pege på en borgerlig statsminister, men vil ikke forholde sig til, om det skal være den konservative formand, Søren Pape Poulsen, eller Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.