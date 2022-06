Danmarksdemokraterne skal ifølge Inger Støjberg stå på provinsens side over for de såkaldt fine saloner i København. Hun mener, at der er brug for bedre »forbindelseslinjer« mellem København og resten af landet.

Men det mener Venstre også, understreger gruppeformand Thomas Danielsen:

»Et Danmark i balance er jo også en topprioritet for Venstre, så jeg glæder mig bare til at se, hvad der kommer af konkrete politikker på området, og det gør jeg i begejstring - uanset hvilket parti der foreslår noget, der kan sikre et Danmark i bedre balance, for det er noget af det, vi er meget optagede af.«

Hvor mange vælgere tror du, Venstre kommer til at miste til det nye Støjberg-parti?

»Det kan man jo ikke sige noget om, hvad der vil være af vælgervandringer. Nu tror jeg først man skal se, hvad det er for en politik, der kommer, og så er jeg egentlig ikke så optaget af, hvilke vælgervandringer der vil være. Men der vil jo formentlig være vælgerforandringer både fra rød blok til blå blok og fra det ene parti til det andet parti.«

Du er selv opstillet i Vestjyllands storkreds, og nu kommer der stå et parti, der går ind for en hård udlændingepolitik, og at man også skal lytte til provinsen. Frygter du, at det kan koste din egen plads i Folketinget, at der nu kommer den her konkurrent?

»Nej, det bekymrer jeg mig ikke op. Det er op til vælgerne, om jeg skal fortsætte mit arbejde i Folketinget, men det er jo ikke i strid med Venstres politik på nogen måde – tværtimod – at sikre et Danmark i balance og en hård udlændingepolitik,« siger han.

Hvis nu du her i weekenden er hjemme i Vestjylland og møder nogle af dine vælgere, der siger, at de måske vil stemme på Støjbergs nye parti, hvad vil du så sige for at få dem til at blive i Venstre?

»Jeg ved godt, at der er nogen, der tror, at det at være politiker går ud på, at man går og slår borgerne oven i hovedet for at overbevise dem om, at man selv er genial. Det bruger jeg faktisk ikke kræfter på. Jeg taler med folk om konkrete politikker, og hvis de så synes om dem, så formoder jeg, at de stemmer på partiet.«

Vil du selv skrive under på en vælgererklæring?

»Det har jeg aldrig haft problem med med nogen partier - at skrive under på vælgererklæringer. Generelt så bifalder jeg det. Det er nu ikke noget, jeg har praktiseret, men det vil nu ikke være noget problem at skrive under på en vælgererklæring for f.eks. det her parti.«

Så vil du skrive under?

»Det tror jeg ikke, jeg når, for jeg er på vej til sankthansmøde, og inden jeg kommer hjem derfra, så går jeg ud fra, at de er opstillingsberettigede. Det tror jeg ikke bliver relevant.«