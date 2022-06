Sundhedsmyndigheder får hård kritik for sene aktindsigter

- Sundhedsmyndighedernes lange sagsbehandlingstider i aktindsigtssager betyder i praksis, at nogle sager bliver behandlet så sent, at blandt andet mediernes mulighed for at overvåge og formidle aktuelle problemstillinger er reelt udfordret.

- Derfor finder jeg situationen så bekymrende, at jeg har valgt at orientere Folketinget om situationen, siger Niels Fenger.

Der er generelt regler for, hvor lang tid en anmodning om aktindsigt må tage at behandle.

Anmodningen skal behandles inden for syv arbejdsdage efter offentlighedsloven. Og det skal ske inden for en måned efter miljøoplysningsloven. Men dem overholder sundhedsmyndighederne ikke.