40 procent af nye boliger i dele af København skal være almene

- Det er eksempelvis i Nordhavn, hvor der er et betydeligt potentiale til at få bygget flere billige boliger i et område, hvor det er ganske dyrt at bo, siger han.

- Vi vil gøre det mere overkommeligt for dem med mere almindelige indkomster at have råd til at bo i København.

Ifølge ministeren er målet at ”sikre en bedre sammenhængskraft” i hovedstaden ved at have en beboersammensætning, der er mere blandet, end den er i dag.

Regeringen og kommunen kigger på såkaldte ”byudviklingsområder” i København, som har potentialet til at få rystet beboerposen. Det gælder eksempelvis også i Sydhavn.