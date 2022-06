Regeringen vil forhindre partnervold med nyt udspil

- Vold er ikke privat, og vi kommer det aldrig til livs, hvis vi bliver ved med at have den her berøringsangst.

Udspillet har fået en lunken modtagelse hos støttepartierne.

Mens SF synes, at der findes mange gode initiativer i planen, så kritiserer Enhedslistens Pernille Skipper den for, at der ikke er tale om banebrydende tiltag, selv om hun mener Trine Bramsen har lagt op til det.

Partierne er desuden fælles om at kritisere handlingsplanen for, at den skal finansieres med den såkaldte SSA-reserve. Den yder nemlig kun økonomisk hjælp i en midlertidig periode, skriver Politiken.