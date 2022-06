Regering var orienteret om milliardindkøb uden udbud

- Man skal ikke se det som om, at vi har fået oplysninger ind i ministeriet, som man har anset som værende kontroversielle.

- Vi har en undtagelsesbestemmelse i udbudsloven, så det er ikke at være på kant eller i modstrid med loven at bruge den bestemmelse. Det kræver bare, at der er en særlig situation, siger han på samrådet.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var han selv ikke klar over, at Statens Serum Institut foretog indkøb for over fire milliarder kroner uden udbud.

Ifølge Politiken blev han først klar over det, da avisen begyndte at skrive om det. Det sagde han på et samråd onsdag.

Venstre kritiserer forløbet.

- Der er brugt en hulens bunke skattekroner, men ingen ved, om man har fået varerne og ydelserne til den rigtige kvalitet og pris, og ingen vil tage ansvaret for, om handlerne er gået rigtig for sig, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) til avisen.