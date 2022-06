Forstå minksagen på 5 minutter: Hvad skal der til for at havne i Rigsretten?

Man skal nok have ligget i koma de seneste to år for ikke at have hørt om minksagen.

Det begyndte med en enkelt smittet minkfarm i Nordjylland i juni 2020 og endte med, at et helt erhverv blev lukket ned og millioner af dyr aflivet, selvom lovgrundlaget manglede.

Minksagen er blevet kaldt den største politiske skandale i nyere danmarkshistorie, og den er langt fra slut endnu.