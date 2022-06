V forlanger vaccineplan for ældre og coronastrategi for efterår

- Vi mener, at det er helt afgørende med en konkret plan for, hvordan sygehuskapaciteten kan skaleres samt en strategi for nye vacciner. Det er nøglen til et åbent Danmark, siger han.

Hverken Venstre eller Enhedslisten forventer, at der kommer restriktioner over sommeren.

- Det er min forventning, at sommeren bliver restriktionsfri. Men det er også min forventning med efteråret og vinteren, men det er selvfølgelig også afhængigt af, hvilken variant vi må blive ramt af, siger Peder Hvelplund.

Tirsdag indkaldte statsminister Mette Frederiksen (S) til et pressemøde onsdag klokken 10.00.

Pressemødet handler om den coronastrategi, som regeringen flere gange har varslet ville komme inden sommerferien.