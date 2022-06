Dansk Folkeparti mangler mange kandidater til valget

Det betyder, at der er færre varer på hylderne, og det er problematisk, vurderer kommunalforsker Roger Buch.

- Partierne bestræber sig på at dække alle valgkredsene, og det lykkes også for de største partier.

- Man ved godt, at en del kandidater reelt ikke har chance for at blive valgt. Men de trækker måske nogle hundrede stemmer, som kan bidrage til, at et parti får et ekstra mandat eller to, siger Roger Buch til TV Syd.

Dansk Folkeparti i Varde er blandt de kredse, som spejder efter en folketingskandidat.

- Vi havde en ung kvinde, som gerne ville stille op til Folketinget, men så ville hun ikke alligevel.

- Det er klart, at den landspolitiske uro kan have en indflydelse, og det vil også ramme DF, hvis Støjberg og Thulesen Dahl laver et nyt parti, siger Frode Flyvbjerg Kristensen, som er formand for Dansk Folkepartis lokalbestyrelse i Varde.