Mette Frederiksen i tale til Ukraine: I har vores dybeste respekt

- I har vores dybeste respekt. I kæmper ikke kun for jeres eget land. Men for frie nationer over hele verden.

- Det er en krig mellem frihed og undertrykkelse. Mellem demokrati og tyranni. En krig, som ingen af os har råd til at tabe, siger statsministeren i talen.

For nylig samlede der sig et flertal i Folketinget for at støtte, at Ukraine kan blive kandidatland til EU, hvilket er en årelang proces.

Normalvis ville et land som Ukraine ikke være klar til at blive kandidat, men en række europæiske lande og EU-Kommissionen ønsker at sende et klart signal til ukrainere, der kæmper på slagmarken, og til Rusland.