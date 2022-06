Grønlandsk partistifter har trukket sig som formand

Naleraq dannede indtil da koalitionsregering med partiet Inuit Ataqatigiit (IA). Det var under Múte B. Egedes ledelse.

- Det kunne ikke undgås at lægge mærke til, at vi og Naleraq kom længere og længere fra hinanden rent politisk.

- Nu danner vi en ny koalition for at samarbejde om at sikre bedre vilkår for borgerne, sagde Múte B. Egede på et pressemøde dengang.

Enoksen udtalte til KNR, at Naleraq var blevet smidt ud af koalitionen.

Uenighederne mellem IA og Naleraq blev især synlige i sommeren 2021, da Múte B. Egede fjernede Pele Broberg som minister for udenrigsanliggender.

Det skete, da Broberg i et interview med Berlingske sagde, at kun folk med inuit-baggrund skal kunne stemme ved en fremtidig afstemning om selvstændighed.