Minister: Social skævt, at rejser og højskole tæller i kvote 2

Ministeren siger, at regeringen vil tilbage til det egentlige udgangspunkt for kvote 2-ansøgere: Nemlig at give den gruppe, der ikke har høje karakterer nok til at komme ind på en uddannelse via kvote 1 en chance mere.

- Kriterierne er i dag blevet sådan, at den sociale skævhed er blevet større, og det ikke reelt giver et andet skud i bøssen at søge ind via kvote 2.

- Hvis forældre kan hjælpe dig med at søge ind gennem kvote 2 ved at betale for højskole- eller udlandsophold, så ender det med at betyde, at børn af ufaglærte forældre stilles dårligere, selv om de har de samme karakterer som børn af faglærte forældre, siger Jesper Petersen.