Tesfaye åbner for at udlåne betjente til narkojagt på Solkysten

- Mange af de stoffer, der bliver solgt på gadehjørnerne i Skandinavien, er blevet indsmuglet i Europa via Sydspanien. Den organiserede kriminalitet trækker et spor af ødelagte liv efter sig på begge sider af Øresund, siger Tesfaye.

Dansk politi har oparbejdet tusindvis af overarbejdstimer og er nødt til at prioriterer skarpt i, hvilke forbrydelser der skal efterforskes.

Tesfaye mener dog, at det giver god mening at sende danske efterforskere til Spanien.

- Det her kan være en god investering, fordi det er med henblik på at undgå kriminalitet i Danmark, og at narko kommer ind i Danmark. Og at dem, der organiserer det, også stilles til ansvar, siger Tesfaye.

På spørgsmålet om, hvad dansk politi kan, som spansk ikke kan, svarer han: