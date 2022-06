Danmark har underskrevet meddelelse om EU-forsvarssamarbejdet

- Det var en klar afstemning, hvor to tredjedele af vælgerne stemte for at afskaffe forbeholdet, lød det fra Jeppe Kofod.

Underskrivelsen kommer ifølge den danske udenrigsminister på et kritisk tidspunkt for europæisk sikkerhed, hvor krigen i Ukraine har understreget behovet for styrket forsvarssamarbejde både i EU og Nato.

EU's udenrigschef glæder sig i den forbindelse over, at der kom en klar melding fra de danske vælgere.

- Med det har I gjort Europa mere samlet og gjort EU stærkere. Med denne beslutning vil Danmark deltage fuldt ud i beslutningerne og i de militære missioner rundt om i verden, siger Josep Borrell.

Ifølge EU's udenrigschef vil der hurtigt blive taget skridt til at få Danmark "fuldt ud" med i operationer og beslutninger.