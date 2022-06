To centrale embedsfolk har fået advarsler i Støjberg-sag

Lykke Sørensen er den ene af de to embedsmænd, som har fået en disciplinær advarsel. Hun var chefjurist i Støjbergs ministerium.

Den anden er Lene Vejrum, som var vicedirektør i Udlændingestyrelsen.

Med de nye afgørelser vurderer Justitsministeriet, at de to tjenestemænd ikke har levet op til tjenestemandsreglen om, at man ”samvittighedsfuldt” skal overholde de regler, der gælder for ens stilling, og at man skal vise sig ”værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver”.

En advarsel er den mildeste af de disciplinære straffe, som en tjenestemand kan få for at have begået en tjenesteforseelse.