Jakob Ellemann-Jensen: Min far påvirkede mere end de fleste

- Han blev 80 år, og han levede et langt og fantastisk liv, hvor han både nåede, oplevede og påvirkede mere end de fleste, skriver sønnen.

- Det har været en kæmpe styrke for mig at have en, der altid var der, og som selv har prøvet meget af det, jeg har mødt af udfordringer i tilværelsen - både privat og politisk.

Foruden sine mange år som udenrigsminister var Uffe Ellemann-Jensen tidligere formand for Venstre. En titel, som også sønnen har erhvervet sig.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen har han været heldig med en far som Uffe Ellemann-Jensen.