Radikale vil sløjfe omstridt rabat i CO2-afgift senest i 2030

Sofie Carsten Nielsen siger til Berlingske, at hun mener, at det er mest realistisk at kræve rabatten sløjfet i 2030 fremfor med det samme.

Hun tilføjer over for avisen, at hun mener, at det er et fornuftigt og rimeligt krav.

Socialdemokratiets og SF’s finansordførere opfordrer over for Berlingske begge til at holde diskussionen i forhandlingslokalet.

Med sit udspil til en CO2-afgift i april, lagde regeringen op til, at virksomheder inden for mineralogiske processer, skulle have en lavere afgift end andre virksomheder, som skal købe kvoter til deres udledning.