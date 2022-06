Tøvende Pape lover nyt om kandidatur efter sommerferien

- Det varer ikke længe. Det kommer, inden vi går til folketingsvalg. Nu skal folk lige have lov til at holde ferie og tænde op i grillen, så skal jeg nok komme med en melding ikke så lang tid efter, siger han.

I sin tale på Bornholm lægger han hovedvægten på et opgør med og kritik af den siddende regering med Mette Frederiksen i spidsen.

Han går til angreb på det, som han ser som Socialdemokratiets forsøg på at tegne et monopol på menneskelighed og velfærd.

- På mine mere kyniske dage tænker jeg, at det er sådan noget, man gør, fordi man gerne vil tegne et billede af mig og andre borgerlige som nogle, der ikke har omsorg eller forståelse for folk, siger Pape.