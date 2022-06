- I gamle dage var der en redaktør på en avis, der sagde ”ej kammerat, sådan kan du ikke skrive om borgmesteren. Eller om din nabo. Du må lige tilbage til skrivemaskinen”.

- Men i dag er der fuldstændig fri adgang og ikke mange voksne, der siger ”hov vi bliver nødt til at have nogle spilleregler”, siger hun.

Dermed henviser de til minksagen, hvor departementschef Barbara Bertelsen og Frederiksen er blevet afhørt.

Normalt lever en departementschef en mere anonym rolle, men coronasituation og minksagen har bragt Bertelsen i offentlighedens søgelys.

Der ventes en beretning om deres rolle i aflivningen af flere millioner mink i slutningen af juli.

Statsministeren har tidligere langet ud efter medierne.

På flagdagen i 2021 beskyldte hun danske medier for ikke at udvise respekt for de danske soldater.

De skulle have ”arbejdsro” og ”fuldstændig opbakning”, sagde hun, da regeringen blev kritiseret for sin håndtering af exit fra Afghanistan.

På Socialdemokratiets kongres samme år efterspurgte hun, at medierne ”sikrer proportionalitet” i deres dækning.

Chefredaktør for Politiken Christian Jensen og chefredaktør for Information Rune Lykkeberg har tidligere talt om, at hun er ved at skabe et modsætningsforhold mellem medier og demokrati.

De mener, at hun kommunikerer for meget via sociale medier, og at hun ikke i tilstrækkelig grad stiller op til kritiske interviews.

Det gælder for eksempel, når hun udgiver en podcast frem for at stille op til flere interviews.