Mette Frederiksen vil give ukrainerne på slagmarken et EU-perspektiv

Ukrainerne skal have et klart europæisk perspektiv, siger statsminister Mette Frederiksen (S), efter at EU-Kommissionens fredag i en vurdering foreslår EU-landene at give Ukraine status af kandidatland til EU.

- Det er med et meget, meget klart ønske om at få Ukraine tættere på Europa. Det har de brug for at få at vide. Og dem, som står på slagmarken, for at se det, siger Mette Frederiksen efter sin tale på Folkemødet på Bornholm.