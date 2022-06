Støjbergs spøgelsesparti svævede over Bornholm, da Thulesen meldte sit farvel

Selv om politikerne i denne uge er flyttet fra Christiansborg til Folkemødet på Bornholm, så var det to velkendte historier fra dansk politik anno 2022, der fredag fik pustet nyt liv i sig.

To gådefulde ansøgninger til Valgnævnet tændte ny ild under spekulationerne om den dømte eksminister Inger Støjbergs mulige nye parti. Og netop et muligt Støjberg-parti spillede også en rolle, da uroen i Dansk Folkeparti voksede sig endnu større med en opsigtsvækkende besked fra en tidligere partiformand.