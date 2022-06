Flertal i Folketinget støtter EU-kandidatstatus til Ukraine

Der er flertal i Folketinget for at tildele Ukraine status af kandidatland til EU, da Venstre støtter det.

Torsdag meldte regeringen ud, at den støtter det, og fredag lød det fra EU-Kommissionen, at Ukraine kan blive kandidatland efter at være blevet invaderet af Rusland.

- Det er rigtig, rigtig vigtigt, at Europa åbner døren for Ukraine, så vi kan komme i gang med at sikre, at Ukraine kan blive klar til EU-medlemskabet, siger udlændingeordfører Michael Aastrup (V).