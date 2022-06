LA-leder om unges mistrivsel: Friheden føles som en byrde

- Der er sådan en kamp om at være et offer i politik. Fælles for det hele er, at man lægger ansvaret for sit liv over på andre. Gør man sig selv en tjeneste ved at tro på det?

- Måske skal vi bruge mindre tid på at bebrejde andre mennesker for vores livs lidelser.

Det er både ”de dominerende velfærdsideologier”, ”venstreorienterede identitetsbevægelser” og ”højrepopulistiske nationalister”, der gerne vil gøre mennesker til ofre, lyder det.

I stedet skal danskerne tage mere ansvar for sig selv og andre.

- Valget er faktisk dit. Du kan selv bestemme, hvem du vil være, siger Alex Vanopslagh.