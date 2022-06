At et land bliver kandidatland betyder ikke, at vejen til medlemskab er kort eller nem, understreger udenrigsministeren.

- Det er også vigtigt at sige, at der er lang vej. For vi vil gerne have, at de kandidater, der er til EU, og det gælder alle kandidater, de skal leve op til Københavnskriterierne, siger Jeppe Kofod.

Københavnskriterierne handler om blandt andet demokrati, retsstat og menneskerettigheder.