Det vil være en stor skuffelse, hvis Kristian Thulesen Dahl ender med at melde sig helt ud af Dansk Folkeparti.

Sådan lyder det fra partiets formand, Morten Messerschmidt, i Dansk Folkeparti.

Meldingen kommer efter, at partiets tidligere formand, Kristian Thulesen Dahl, fredag morgen fortalte til Radio4, at han ikke genopstiller for partiet ved næste valg.