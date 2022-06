USA sender forretningsmand til Danmark som ambassadør

Markey mener, at Leventhal passer godt som ambassadør i Danmark.

- Alan Leventhals varierede erfaring kommer til at være et aktiv i København, når vi skal styrke den bilaterale alliance mellem USA og Danmark. Alan er især en sand pioner i implementering af grøn energiteknologi.

- Erfaring, der gør ham perfekt til at arbejde i partnerskab med Danmark - Europas leder i omstillingen til grøn energi - for at accelererer kontinentets energiuafhængighed fra russisk olie og gas, der finansierer Vladimir Putins (Ruslands præsident, red.) krigsmaskine, skriver Ed Markey i en skriftlig kommentar til Ritzau 9. juni.