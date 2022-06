Endnu en S-minister beskylder Venstre for mistillidskampagne

I et interview med Politiken sagde Hummelgaard søndag, at han "har en stor bekymring for, hvad der sker med det borgerlige Danmark". Han mener, at mistillid bliver brugt som led i en politisk strategi.

Hummelgaard mente især at kunne se tendensen ved sager som coronanedlukningen, Instrukskommissionen, minksagen og FE-sagen.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har allerede afvist de socialdemokratiske beskyldninger.

- Den ene dag vil Mette Frederiksen i regering med Venstre, men den anden dag angriber hendes ministre og kalder os "trumpister" og slagter, skrev han på Facebook.

Til Berlingske giver Sophie Løhde et lignende svar og beskylder Socialdemokratiet for "desperate smædekampagner". Hun mener i den grad, at partiet har et politisk projekt og henviser blandt andet til udspil om klima og økonomi.